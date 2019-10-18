، لجنة التراخيص تمنح الرخصة الآسيوية لـ9 أندية.. الاتحاد يغيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020م لأندية (النصر، الهلال، التعاون، الأهلي، الشباب، الفيصلي، الفتح، الاتفاق والفيحاء)؛ وذلك بناء على استيفائها المعايير الإلزامية (الرياضية، البنى التحتية، الإدارية، القانونية والمالية)، المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحـاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم الجمعة في مقر الرابطة بمدينة الرياض، برئاسة محمد السليم رئيس لجنة التراخيص، وحضور أعضاء اللجنة المحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، ومقرر اللجنة عبدالله العسيري، إلى جانب المدير التنفيذي للرابطة ومدير إدارة تراخيص الأندية عبد العزيز الحميدي، ومساعد مدير الإدارة ثامر المرشد، رفض منح أندية (الوحدة، الرائد، الاتحاد، الحزم، أبها، ضمك والعدالة) الرخصة الآسيوية لعدم استيفائها المعايير الإلزامية.

وأبانت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف بشأن القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيـص الأندية برابطـة الـدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال (خمسة أيام عمل) من تاريخ إخطارها بالقرار، وفق الإجراءات المحددة في لائحة تراخيص الأندية.رابطة الدوري السعودي للمحترفين تراخيص الأندية الرخصة الآسيوية النصر الهلال التعاون الأهلي الشباب الفيصلي الفتح الاتفاق الفيحاء الاتحاد لجنة تراخيص الأندية