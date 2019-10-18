، بالصور .. "إعلاميون" تدعم "موسم الرياض" بتغطية كافة فعالياته ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجمعية توثق المهرجان فوتوغرافياً وتلفزيونياً وإعلاماً جديداً

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" الأهلية سعود بن فالح الغربي، أن الجمعية داعمة لموسم الرياض بكل فعالياته، ومشاركة فيه من خلال الحضور أو في تغطيته الإعلامية من خلال أعضائها في مختلف مسارات الإعلام الذين يعملون على تغطية برامج الموسم سواء من خلال التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو تطبيقات الجوال.

وأشار الغربي أثناء حضوره الحفل الختامي لبرنامج تحديات الترفيه، إلى أن الإعلام بوابة هذه التحديات التي خاضها الشباب السعودي، وفي جزء منها بعد إعلامي ومرتبطة ارتباطاً أصيلاً بصناعة الإعلام، مباركاً لهيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، النجاح المسبق لموسم الرياض بحسب مؤشرات افتتاحه.

ونوه الغربي باستعداد الجمعية للمشاركة التنفيذية كمؤسسة مجتمع مدني في هذه البرامج وخدمة ما تبذله المؤسسات الحكومية من جهود كبيرة لتقديم الوطن بأفضل صورة ممكنة سواء في الداخل أو الخارج، وأن هذا الوطن يعيش مرحلة جديدة استثنائية في مسيرته الحضارية.

إلى هذا وفي إطار دعم ومشاركة الجمعية لفعاليات موسم الرياض، زار وفد كبير من جمعية إعلاميون معرض الصقور والصيد السعودي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ سعود الغربي، وعدد كبير من الأعضاء وفريق عمل إعلامي متكامل لتغطية أحداث الزيارة.

ورافق وفد "إعلاميون" عدد من المسؤولين في المعرض لتقديم شرح مفصل للوفد الإعلامي، بدءاً من المنصة الرئيسية مروراً بكل الأقسام، والتي كان منها أقسام مبيعات معدات الصيد ولوازمها والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية والاستماع إلى شرح مفصل عن عمل الجمعية وأهدافها.

وتضمنت زيارة الوفد معرض صور الصقور، ومنها مربع الصقور الحية والاستماع إلى شرح مفصل من الصقارين عن أنواع الصقور وكيفية التعامل معها، وبعدها إلى ميدان الرماية ومعرض الأسلحة ومبيعاته والذي احتوى على العديد من أنواع الأسلحة المستخدمة للصيد وغيرها، ثم حضر الوفد الأمسية الشعرية المقامة ضمن برنامج المعرض الثقافي في ختام جولته.

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