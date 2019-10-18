، مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.
واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.
ونقلت "الخليج 365" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.
وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".
وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
عسير أبها مدينة سلطان أمانة عسير
مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبهامحمد طيران الخليج 365 2019-10-18
تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.
واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.
ونقلت "الخليج 365" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.
وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".
وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
10:36 PM
تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي.
واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.
ونقلت "الخليج 365" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.
وقال "الشهراني": "تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".
وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
، مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها ،
المصدر : الخليج 365
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