، الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب وافدين تحت تهديد السلاح بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تورَّط في جرائم سابقة.. والمجني عليهم تعرفوا على مركبته

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلة في "دوريات الأمن السرية"، بأحد المطلوبين لديها؛ كان قد انتحل صفة رجال الأمن، وسلب مبالغ مالية وأجهزة جوال من عمالة وافدة تحت تهديد السلاح، وذلك بعد 12 يومًا من ارتكابه تلك الجرائم، فيما جرى تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن اثنين من الوافدين كانا قد أفادا عبر بلاغ، تقدَّما به لغرفة العمليات الأمنية في يوم 5 - 2 - 1441 هـ، بأن ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع "وانيت هايلوكس" سلبوهم مبلغًا ماليًّا، قدره 3500 ريال، و4 أجهزة جوال، تحت التهديد بسلاح ناري من نوع رشاش، مدعين أنهم رجال أمن. حينها سُلمت الحالة لمخفر شرطة شرق الحوية شمال الطائف.

دوريات الأمن السرية بالطائف لم تغفل ذلك البلاغ، وبات رجالها يتابعونه في كل وقت؛ وتكللت جهودهم بالإطاحة بذلك المطلوب الجنائي؛ إذ بعد أن تولت عمليات البحث متابعة أرباب السوابق والتحري عن المركبة لاحظت أمس الأول مركبة متوقفة داخل أحد الأحياء بالحوية، تحمل الأوصاف نفسها التي أدلى بها المبلَّغان.

وكان المبلِّغان قد حضرا للموقع، وتعرفا على المركبة، وأفادا بأنها هي التي استخدمها الجناة. علمًا بأن الجاني خرج من المنزل حينها، وتم ضبطه، وتعرف عليه المبلِّغان مؤكدَين أنه من أحد مرتكبي الجناية.

وقد سُلمت الحالة، بما فيها المقبوض عليه، لمخفر شرطة شرق "الحوية" شمال الطائف؛ ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حيالها.الجهات الأمنية الطائف دوريات الأمن رجال الأمن