اخبار السعوديه

المملكة تسلم المجلس الإسلامي لجنوب السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، أمس الأول الدفعة الأولى من المصحف الشريف المقدمة من المملكة.

جاء ذلك لدى زيارته لمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي لجنوب السودان بمدينة جوبا.

وكان في استقباله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف الشيخ عبدالله برج روال، ومقرر هيئة شورى المجلس سلام جابر، وعدد من أمناء الأمانات بالمجلس.

وثمّن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية جهود المملكة العربية في تقديم المساعدات، ودعم التعليم الديني.

وتم توزيع المصحف الشريف للخلاوي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد المركزية وعددها (9) خلاوٍ ومراكز تحفيظ للقرآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تسلم المجلس الإسلامي لجنوب السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا