«إغاثي الملك سلمان» يوزع سلالًا غذائية على اللبنانيين المتضررين من كارثة الحرائق

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان.

وجرى خلال الزيارة، توزيع سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم. ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اللبناني الشقيق.

في ذات الإطار، واصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 6,000 حالة، وإجراء 416 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الخامس.

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وخلال الحملة، جرى تسليم الأدوية المناسبة لمن يعانون من مشاكل نظر متنوعة، إضافة إلى توزيع 4,000 نظارة طبية للحالات التي تحتاجها. وقد أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي على جهود المركز، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه مختلف شعوب العالم.

في السياق ذاته، وزع المركز 351 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، من خلال «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، استفاد منها 2,106 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.