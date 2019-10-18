ترقية 27 موظفا بتعليم الليث

صدر قرار مدير تعليم محافظة الليث، الدكتور زكي الحازمي، بترقية 27 موظفا وموظفة في إدارته، بعد اجتيازهم متطلبات الترقية إلى المرتبة التالية لمراتبهم.

ويشمل القرار كل المستخدمين والمستخدمات في الإدارة ومكاتبها المختلفة والمدارس، من المرتبة الـ31 إلى المرتبة الـ32، ومن المرتبة الـ32 إلى الـ33، وذلك وفقا لضوابط وآليات المفاضلة المعتمدة.

وحددت إدارة تعليم الليث مواعيد الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات للعمل الإشرافي بتعليم الليث، والمعلن عنها سابقا، وسيكون الاختبار الثلاثاء، للبنين بمجمع الأنشطة الطلابية، والبنات بمبنى الشؤون التعليمية بنات في إسكان الأمير سلطان.