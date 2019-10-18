وأوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً من أحد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمركز الحجرة، مضيفا أنه تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق و9 أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع 11 فردا وضابطا بمشاركة فريقي السلام والحزم، مبينا أنه تم الوصول للمحتجزين قبل ظهر أمس وعددهم 3 أشخاص «سعوديان ومقيم»، وقُدّمت لهم الإسعافات اللازمة. وأضاف دايس أنه تم نقلهم لمنطقة آمنة واستدعاء طيران الأمن لنقلهم لوعورة المنطقة وشدة انحدارها.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن ينقذ محتجزي جرداء الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.