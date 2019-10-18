طيران الأمن ينقذ محتجزي جرداء الباحة

أنقذ طيران الأمن 3 محتجزين في إصدار مركز جرداء بن علي بتهامة الباحة، بعد أن علقوا في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً من أحد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمركز الحجرة، مضيفا أنه تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق و9 أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع 11 فردا وضابطا بمشاركة فريقي السلام والحزم، مبينا أنه تم الوصول للمحتجزين قبل ظهر أمس وعددهم 3 أشخاص «سعوديان ومقيم»، وقُدّمت لهم الإسعافات اللازمة. وأضاف دايس أنه تم نقلهم لمنطقة آمنة واستدعاء طيران الأمن لنقلهم لوعورة المنطقة وشدة انحدارها.