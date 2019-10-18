12 مليونا لمشاريع بلدية بتثليث

تابع رئيس بلدية تثليث عوض سعيد القحطاني تنفيذ مشاريع إنارة وسفلتة بقيمة بلغت 12.999800 ريال، والتي اُعتمدت من قبلِ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وشملت تطوير وفتح الطرق بالمخططات المعتمدة شرق المحافظة الواقعة على طريق خميس مشيط - الرياض.

وصرح القحطاني بأن العمل لا يزال جارياً في العديد من المشاريع بمخطط أ،ب،ج، بهدف سفلتة وإنارة الطرق الرئيسية والفرعية بالمخطط المعتمد في 10-1-1427، متوقعاً أن ينتهي العمل بهذا المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة.