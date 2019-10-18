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برنامج لتفعيل مؤشر البرامج الصحية

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انطلقت فعاليات برنامج تفعيل مؤشر الوعي الخاص بالبرامج الصحية في 21 مستشفى إلى جانب إدارات صحة منطقة جازان، أمس، بحضور مدير إدارة المستشفيات بالمنطقة الدكتور سطام جدو، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة علي مكرمي، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية في مقر المشاركة المجتمعية بصحة جازان.

وأشار مدير المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر شرحيلي إلى أن البرنامج يستمر أسبوعين للتعريف بأهداف إدارة المشاركة المجتمعية ووضع الخطط أمام شركاء النجاح من خلال خطط تسويقية للمشاريع الصحية ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في مختلف محافظات المنطقة.


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