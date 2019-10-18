برنامج لتفعيل مؤشر البرامج الصحية

وأشار مدير المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر شرحيلي إلى أن البرنامج يستمر أسبوعين للتعريف بأهداف إدارة المشاركة المجتمعية ووضع الخطط أمام شركاء النجاح من خلال خطط تسويقية للمشاريع الصحية ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في مختلف محافظات المنطقة.
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