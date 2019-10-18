بلدي المدينة يبحث مؤشرات توقف المشاريع

استعرض المجلس البلدي بالمدينة المنورة في جلسته الـ54، بحضور أمين منطقة المدينة المهندس فهد البيلهيشي، أهم قرارات المجلس.

وطرحت اللجان أعمالها خلال الفترة الماضية، ومؤشرات أداء بعض المشاريع وتوقفها، ومدى التزام أمانة المنطقة بتنفيذها، إذ اشتمل العرض المقدم من رؤساء اللجان على الشؤون الهندسية والضواحي والخدمات المقدمة، وأسواق النفع العام وتطوير صلاحيات البلديات الفرعية، وعرض مبادرة «من حقك أن تصل بسلام» والمعنية بالبيئة المحيطة حول المدارس واحتياجاتها من خدمات بلدية.

وختمت الجلسة باعتماد رفع كفاءة التكامل بين المجلس والأمانة، مما سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس والأمانة، وفي مقدمتها تحسين وتجويد كفاءة الخدمات البلدية.

كما ناقش المجلس إعادة تهيئة الحدائق وإنشاء نقاط مسالخ في الضواحي، واعتماد المراقبة الآلية على نقاط المسالخ الحالية. في حين يتم تحسين جسور المشاة واستحداث مصاعد وتطوير تصميمها المعماري، وتحسين الدوّارات والتقاطعات واستكمال إجراءات ترسية بقية العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار، والعمل على إنهاء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشاريع المستقبلية، والتي تحتاج إليها المنطقة.

موضوعات عرضت في الجلسة

Advertisements

إنشاء نقاط مسالخ في ضواحي المدينة الـ4

تحسين جسور المشاة وإنشاء مصاعد فيها

طرح سوق مركزي للخضار في شرق المدينة

إنشاء مدينة للتمور