دعم زراعة البن بالداير

وناقش اللقاء كيفية تفعيل دور الشراكة المجتمعية للشركات الكبرى، في دعم زراعة البن وتنميتها في المحافظة واستثمار الفرص الواعدة في هذا الجانب.
وبحث ممثلو الشركات مع محافظ الداير السبل المتاحة للمساهمة في تنمية زراعة البن ودفع عجلة السياحة الريفية بالمحافظة، واستثمار ما تتميز به من مقومات فريدة كالمدرجات الزراعية وقمم الجبال العالية والقلاع الأثرية التاريخية.
كما زار الوفد عددا من الأماكن السياحية بالمحافظة، وشاهد القلاع والحصون الأثرية، وتعتبر محافظة الداير أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم.
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