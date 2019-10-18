33 برنامجا لشاغلي الوظائف التعليمية

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر أن الدورات التي قُدّمت في مركز الأمير مشعل للتدريب ومكاتب التعليم التابعة للإدارة شملت العديد من المواضيع المهنية، وأقيمت في الفترة المسائية ضمن برامج خطة التدريب التربوي المسائية للفصل الدراسي الحالي لشاغلي الوظائف التعليمية، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.
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