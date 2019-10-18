10 مشاريع صحية بـ 266 مليونا في القصيم

وكشفت الشؤون الصحية بالمنطقة في تقرير أصدرته حديثاً أن المشاريع الصحية المنجزة ستمثل إضافةً للخدمات الصحية بمنطقة القصيم في جميع الجوانب، مضيفة أن المشاريع المنجزة شملت مشروع تطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وتطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى المذنب العام، وإنشاء مبانٍ إدارية لمستودعات 4 مستشفيات، ومشروع الأعمال التكميلية لمستشفى ضرية العام، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء 3 مراكز صحية أولية هي مراكز البساتين والرابية والغماس بمدينة بريدة، وتطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وكذلك تطوير مركز صحي العمار، إضافة إلى إنشاء 58 غرفة عزل بمستشفيات منطقة القصيم.
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