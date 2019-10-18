10 مشاريع صحية بـ 266 مليونا في القصيم

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم الانتهاء من تنفيذ 10 مشاريع صحية، بتكاليف إجمالية بلغت نحو 266 مليون ريال، وذلك خلال العام الماضي 1439.

وكشفت الشؤون الصحية بالمنطقة في تقرير أصدرته حديثاً أن المشاريع الصحية المنجزة ستمثل إضافةً للخدمات الصحية بمنطقة القصيم في جميع الجوانب، مضيفة أن المشاريع المنجزة شملت مشروع تطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وتطوير وإحلال البنية التحتية بمستشفى المذنب العام، وإنشاء مبانٍ إدارية لمستودعات 4 مستشفيات، ومشروع الأعمال التكميلية لمستشفى ضرية العام، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء 3 مراكز صحية أولية هي مراكز البساتين والرابية والغماس بمدينة بريدة، وتطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وكذلك تطوير مركز صحي العمار، إضافة إلى إنشاء 58 غرفة عزل بمستشفيات منطقة القصيم.