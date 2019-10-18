جهاز للكشف المبكر عن هشاشة العظام

وأكد مجرشي أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام، وعلاجه في المراحل المبكرة، وعمل كل الفحوص الطبية اللازمة، ومتابعة حالة المريض بين فترة وأخرى، للتأكد من ملاءمته في قبول العلاج، مطالبا جميع من تجاوزت أعمارهم 60 عاما من الجنسين بالكشف المبكر عن هشاشة العظام.
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