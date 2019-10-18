افتتح مساعد المدير العام لصحة جازان للصحة العامة، الدكتور حسن سويدي، عيادة هشاشة العظام، وجهاز قياس كثافة العظام «الديكسا» في مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 5، والذي يعدّ أول جهاز للكشف المبكر عن هشاشة العظام بمنطقة جازان، بحضور منسق البرنامج بصحة جازان الدكتور محمد مجرشي، ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع المركزي أيمن وافي، ومدير مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط 5 مهند جراد.

وأكد مجرشي أهمية الكشف المبكر عن هشاشة العظام، وعلاجه في المراحل المبكرة، وعمل كل الفحوص الطبية اللازمة، ومتابعة حالة المريض بين فترة وأخرى، للتأكد من ملاءمته في قبول العلاج، مطالبا جميع من تجاوزت أعمارهم 60 عاما من الجنسين بالكشف المبكر عن هشاشة العظام.