توجه لتمديد الدعم المادي لتوطين المنشآت

ابتداءً من مطلع الشهر الحالي، أوقف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدعم المادي لبرنامج نمو توطين منشآت القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات، وذلك بعد أن استفادت منذ بداية شهر أكتوبر 2017 من البرنامج، إلا أن هدف قررت إيقاف الدعم بحسب الجدول الزمني المحدد لخطتها.

إعادة النظر

علمت «دوت الخليج» أن تمديد دعم توطين المنشآت سيتم النظر فيه وفق شروط لتحفيز نمو التوطين في قطاعات سوق العمل قبل نهاية البرنامج، إلا أنه وحتى وقتنا الراهن لم يبت الصندوق في أي قرار بشأن تقديم الدعم المادي للمنشآت المتقيدة بتوطين الوظائف بحسب متطلبات البرنامج.

نسبة الدعم

يدعم «هدف» منشآت القطاع الخاص بدفع نسبة من الأجر الشهري للموظفين الجدد المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية نيابةً عن المنشآت، ويتم دفع مبالغ الدعم بشكل شهري في حساب سداد المنشآت المشتركة بالبرنامج لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 15% من الأجر الشهري للموظفين الجدد المحتسبين ضمن أعداد نمو التوطين، وبنسبة 20% من الأجر الشهري للموظفات الجدد المحتسبات ضمن أعداد نمو التوطين، على أن يتم احتساب نمو التوطين بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2017.

سجلات التأمينات

يتم احتساب مبالغ الدعم بناء على مؤشرات النمو في توظيف السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص، وفقا لعدة ضوابط أهمها أن يكون الموظف سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وكذلك أن يشمل الدعم الموظفين المستجدين الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017 وحتى تاريخ نهاية البرنامج، وألا يزيد الحد الأعلى لأجر الموظف المسجل في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن 6 آلاف ريال شهرياً. ويتم تحديد رقم أساس لمجموع أعداد الموظفين السعوديين المسجلين في سجل كل منشأة بتاريخ 31 يوليو 2017 حسب سجلات نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بناء عليه يتم قياس نمو التوظيف شهرياً لدى المنشأة خلال فترة سريان البرنامج.

صافي الزيادة

من ضمن ضوابط الاستحقاق أيضاً، يتم تعليق الدعم في حال انخفاض مجموع عدد الموظفين السعوديين في المنشأة عن رقم الأساس، ويتم استئناف الدعم في حال زيادة الموظفين السعوديين، علاوةً على أنه في حال تغير الموظفين المشمولين بحساب صافي الزيادة في التوظيف يتم احتساب قيمة الدعم، بناء على الرواتب المسجلة لأحدث الموظفين تسجيلاً في حساب المنشأة بنظام التأمينات حسب تاريخ التسجيل. وفي حال تطابق تاريخ التسجيل يتم اعتماد ذوي الرواتب الأقل. كما يقوم «هدف» باحتساب مبالغ الدعم بشكل شهري، ويتم إيداع مبالغ الدعم الشهرية في حساب سداد الخاص بالمنشأة لدى مؤسسة التأمينات وفق التقويم الميلادي، ويتم إيداع أول دفعة ابتداء من شهر أكتوبر 2017، وفي حال استفادة المنشأة من البرنامج بالحصول على دعم غير مستحق بسبب عدم تطابق ضوابط الدعم أو عدم صحة البيانات أو تقديم المنشأة لبيانات غير صحيحة أو مزورة، ويتم إيقاف الدعم ومطالبة المنشأة بإعادة مبالغ الدعم المدفوعة بغير وجه حق للصندوق.

إجراءات طلب برنامج دعم نمو توطين المنشآت

Advertisements

الاشتراك في البرنامج

الموافقة على الإقرار الإلكتروني

رفع خطاب التفويض مصدقاً من الغرفة التجارية

من ضمن الاستحقاق

تعليق الدعم في حال انخفاض عدد الموظفين السعوديين في المنشأة

يحتسب الدعم بناء على مؤشرات النمو في توظيف السعوديين

يشمل الدعم الموظفين المستجدين الذين تم تعيينهم لدى المنشأة

ألا يزيد الحد الأعلى لأجر الموظف المسجل بالتأمينات عن 6 آلاف ريال

قياس نمو التوظيف شهرياً لدى المنشأة خلال فترة سريان البرنامج