إخماد حريق بمشروع تحت الإنشاء في ينبع

سيطر الدفاع المدني على حريق نشب في 4 بركسات بمشروع تحت الإنشاء في محافظة ينبع. وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أن إدارته بُلّغَت بوقوع حريق في مجموعة من البركسات داخل أحد المشاريع التي تحت الإنشاء بطريق ينبع جدة السريع، وتم توجيه الفرق إلى الموقع، تساندها فرقة إطفاء الهيئة الملكية، وعند الوصول اتضح نشوب حريق في مجموعة من البركسات تقدر عددها بـ75، داخل أرض المشروع، واقتصر الحريق على 4 منها، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها قبل وصول الدعم من فرق إطفاء الشركات الصناعية، وأشار إلى أن التحقيق جار لكشف أسباب الحادث، واستكمال الإجراءات اللازمة.



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