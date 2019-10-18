5 أهداف لتطوير مناهج التعليم العام في المملكة

ويتضمن البرنامج وضع معايير متقدمة تصف ما يجب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه ويكون قادراً على أدائه بعد دراسة المجال المعرفي المستهدف، لتوجهِ عمليات تطوير المواد التعليمية ومصادر التعلم وبناء أدوات التقويم للكشف عن مدى وصول الطلاب لهذه المعايير، وتطبيق قدر من المساءلة التربوية البناءة لتعزيز جودة التعليم، وتوجيه عمليات التطوير المستقبلية في ضوء نتائج التقويم لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة.
الأهداف
01
تحديد الأسس والمنطلقات التي ترتكز عليها معايير مناهج التعليم العام
02
تبيان المواصفات العامة لخريجي التعليم العام المتوافقة مع احتياجات المجتمع
03
رسم مواصفات معايير مناهج التعليم العام ومصادر اشتقاقها وكيفية بنائها
04
تحديد أبعاد معايير مناهج التعليم العام
05
تبني النظريات والتوجهات التربوية التي تقوم عليها مناهج التعليم العام ومعاييرها
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