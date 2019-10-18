33 مريضا نقلوا من مستشفى الأنصار

إجراءات الشؤون الصحية عند إخلاء المستشفى
01 حصر الاسرة الشاغرة في القطاعي الحكومي والخاص عن طريق ادارة برنامج الأسرة الإلكتروني
02 التنسيق الطبي لهم عن طريق برنامج إحالتي الالكتروني
03 قيادة الحدث من قبل المدير العام والاشراف من قبل ادارة خدمات المرضى و ادارة الخدمات العلاجية
04 تجهيز 25 اسعاف لنقل الحالات الى مستشفيات المدينة الداخلية
05 استقبال المرضى في اقسام الطوارئ وتسهيل دخولهم خلال 20 دقيقة الى الاسرة من خلال المدراء المناوبين بالمواقع والمشرفين المناوبين بادارة خدمات المرضى
06 حضور فنيين التنفس الصناعي لنقل الحالات
07 تم نقل المرضى عن طريق ادارة الطوارئ والازمات والكوارث بصحة المدينة وحضور طواقم فنيه وطبية اشرفت على سلامة النقل للمرضى
08 استدعاء الكوادر الطبية والفنية حسب الاحتياج من قبل إدارة مستشفى الانصار
آلية التعامل مع الأحداث في إدارة الطوارئ والكوارث
01 استقبال البلاغ من قبل عمليات الصحة و تحليله و تصنيفه حسب نوع البلاغ و مستوى الاستجابة
02 تمرير البلاغ للقيادين بصحة المدينة المنورة و العاملين في إدارة الطوارئ والكوارث وقت وقع الحدث
03 توجيه الفرق الطبية والكوادر البشرية والمركبات الاسعافيه والادوات اللازمة والمركبات الخاصة بالإمداد الطبي للموقع
04 تحديد منطقة فزر وعلاج في موقع الحدث وادارة الحدث من القائد الميداني
05 رفع الجاهزية بالمنشأت الصحية
06 التنسيق مع المستشفيات الخاصه والجهات الحكومية ذات العلاقة حسب نوع الحدث
07 التواصل مع المعنيين وتحديد السعة السريرية و نسبة اشغال الاسره في المنشأت الصحية
08 نقل الحالات الاسعافيه للمواقع الصحية بعد تصنيفها وتقديم الاسعافات الاوليه لها بالموقع
09 تسجيل الاحصائيات ورفع التقارير في نهاية الحدث
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