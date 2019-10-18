33 مريضا نقلوا من مستشفى الأنصار

اخلت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة خلال ساعتين 33 مريضا من مستشفى الانصار بعد ظهور تصدعات وشروخ في مبنى المستشفى، ووزعت المديرية المرضى على مستشفيات المدينة عبر تطبيق احالتي واستقبالهم في الطوارئ لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، في حين عملت ادارة التنسيق الطبي وادارة الكوارث والازمات على إخلاء مستشفى الانصار الذي تجاوز في خدمته 40 عاما، في مدة تجاوزت ساعتين بعد حصر الاسرة الشاغرة في القطاع الحكومي والخاص عن طريق ادارة برنامج الاسرة الالكتروني والتنسيق الطبي لهم عن طريق برنامج احالتي وتجهيز 25 اسعافا لنقل الحالات لمستشفيات المدينة الداخلية واستقبالهم في اقسام الطوارئ وتسهيل اجراءات دخولهم للمستشفى خلال 20 دقيقة مع حضور فنين التنفس الصناعي لنقل الحالات التي على تنفس صناعي واستدعاء الكوادر الطبية والفنية بحسب الاحتياج وذلك بتنسيق ن ادارة الطوارئ والازمات والكوارث واشراف مديرية الشؤون الصحية.

إجراءات الشؤون الصحية عند إخلاء المستشفى

01 حصر الاسرة الشاغرة في القطاعي الحكومي والخاص عن طريق ادارة برنامج الأسرة الإلكتروني

02 التنسيق الطبي لهم عن طريق برنامج إحالتي الالكتروني

03 قيادة الحدث من قبل المدير العام والاشراف من قبل ادارة خدمات المرضى و ادارة الخدمات العلاجية

04 تجهيز 25 اسعاف لنقل الحالات الى مستشفيات المدينة الداخلية

05 استقبال المرضى في اقسام الطوارئ وتسهيل دخولهم خلال 20 دقيقة الى الاسرة من خلال المدراء المناوبين بالمواقع والمشرفين المناوبين بادارة خدمات المرضى

06 حضور فنيين التنفس الصناعي لنقل الحالات

07 تم نقل المرضى عن طريق ادارة الطوارئ والازمات والكوارث بصحة المدينة وحضور طواقم فنيه وطبية اشرفت على سلامة النقل للمرضى

08 استدعاء الكوادر الطبية والفنية حسب الاحتياج من قبل إدارة مستشفى الانصار

آلية التعامل مع الأحداث في إدارة الطوارئ والكوارث

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01 استقبال البلاغ من قبل عمليات الصحة و تحليله و تصنيفه حسب نوع البلاغ و مستوى الاستجابة

02 تمرير البلاغ للقيادين بصحة المدينة المنورة و العاملين في إدارة الطوارئ والكوارث وقت وقع الحدث

03 توجيه الفرق الطبية والكوادر البشرية والمركبات الاسعافيه والادوات اللازمة والمركبات الخاصة بالإمداد الطبي للموقع

04 تحديد منطقة فزر وعلاج في موقع الحدث وادارة الحدث من القائد الميداني

05 رفع الجاهزية بالمنشأت الصحية

06 التنسيق مع المستشفيات الخاصه والجهات الحكومية ذات العلاقة حسب نوع الحدث

07 التواصل مع المعنيين وتحديد السعة السريرية و نسبة اشغال الاسره في المنشأت الصحية

08 نقل الحالات الاسعافيه للمواقع الصحية بعد تصنيفها وتقديم الاسعافات الاوليه لها بالموقع

09 تسجيل الاحصائيات ورفع التقارير في نهاية الحدث