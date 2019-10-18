أمير جازان يتفقد مركزي الحقو والفطيحة

تفقّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، محافظة بيش مساء أمس، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها في مختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة، بحضور محافظ بيش حسن أبوشرحة، وعدد من المسؤولين. وشملت جولة أمير المنطقة، مركزي الحقو والفطيحة التابعين لمحافظة بيش، ووقف على المشروعات التنموية والخدمية فيهما، والتقى عددا من مشايخ قبائل بيش، مستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية، وغيرها من المجالات. ووجّه الأمير محمد بن ناصر، بمتابعة المشاريع والرفع بها لإنجازها، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيدا بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية، وما تحظى به -كغيرها من مناطق وطننا العزيز- من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.



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