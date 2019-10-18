وكيل إبراهيموفيتش يتوقع عودته إلى إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إن مينو رايولا، وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يتوقع عودة موكله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط إبرا بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا في ظل رغبة "الفيولا" في تكرار تجربة التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري الصيف الماضي، وفقا لما أشارت إليه تقارير محلية مؤخرا.

وحسب موقع "إنتر نيوز" المختص بنشر أخبار إنتر ميلان، فإن رايولا يتوقع إشارة قوية من إدارة "النيراتزوري" لعودة إبرا لصفوف الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل.

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وأوضح المصدر أن إبرا سينتهي عقده مع ناديه الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما يتيح له فرصة الانتقال إلى الإنتر بشكل مجاني، بالإضافة إلى رغبة اللاعب السويدي صاحب الـ38 عاما، في خوض تحدٍ داخل إيطاليا مجددا.

وأشار الموقع إلى أن عقد إبرا مع الإنتر سيكون لمدة 6 أشهر فقط مع خيار التمديد لعام إضافي.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في صفوف الإنتر لمدة 3 مواسم بداية من 2006 حتى 2009، بعد انتقاله إليه من صفوف يوفنتوس مقابل 24.8 مليون يورو.

وشارك إبرا مع الفريق اللومباردي في 117 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 66 هدفا وصنع 30.

وانضم إبراهيموفيتش لصفوف لوس أنجلوس جالاكسي في مارس/أذار 2018، وشارك معه في 53 مباراة سجل خلالها 49 هدفا.