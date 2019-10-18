موسم الرياض: جهزوا القهوة ورتبوا الصالة!

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

“جهزوا القهوة ورتبوا الصالة”، بهذه الكلمات استهل موسم الرياض إعلانه عن عرض مسيرة موسم الرياض على قناة MBC1 وMBC مصر في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم الجمعة.

وأضاف: لحظات الفرح زيَّنت المسيرة، نوعدكم بقد حماسكم إن موسم الرياض يفوق خيالكم.

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وشهدت العاصمة الرياض، مساء أمس الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف.

وشارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.