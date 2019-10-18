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2019-10-18 إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في منطقة جبلية بالباحة بمشاركة طيران الأمن وفريقي السلام والحزم متابعات الخليج 365 - الباحة أنقذ الدفاع المدني في الباحة، اليوم الجمعة، 3 أشخاص احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي. وأوضح الدفاع المدني أنه تم إنقاذ الأشخاص بمشاركة طيران الأمن وفريقي السلام والحزم التطوعية، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة. ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة المحتجزين وإنقاذهم من المنطقة الجبلية. Advertisements







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