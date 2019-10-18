- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيصل بن سلمان لأئمة المسجد النبوي المعينين حديثًا: الاعتناء بالخطب تُصلح الأمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيصل بن سلمان لأئمة المسجد النبوي المعينين حديثًا: الاعتناء بالخطب تُصلح الأمة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أكد أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، أن الخُطب رسائل توّجه للعالم الإسلامي، والاعتناء بها مهمة الخُطباء لإصلاح الأمة وتقريب وجهات النظر وتحقيق السلم والتعايش.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة المدينة المنورة للأئمة المُعيّنين حديثًا بالمسجد النبوي اليوم الجمعة.
وقبل أيام، صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين، وذلك امتدادًا لما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من كريم عناية ومزيد رعاية وفائق اهتمام من المقام الكريم.
وتم تعين كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطيبًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطيبًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ أحمد طالب حميد خطيبًا للمسجد النبوي.
كما تم تعيين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا إمامًا للمسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامًا للمسجد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن سلمان لأئمة المسجد النبوي المعينين حديثًا: الاعتناء بالخطب تُصلح الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.