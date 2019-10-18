رابط معرفة حالة الاستحقاق لدى وزارة الإسكان

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير بأنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري عبر الرابط التالي: هنا

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وأوضحت الإسكان أن في حال كان متابعات الخليج 365 مستحقًّا يمكنه الاستفادة من أحد المنتجات مباشرةً وهي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق- تمويل عقاري قائم).

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.