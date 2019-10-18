مدني عرعر ينقذ شخصا احتجز داخل "خلاطة أسمنت"

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أنقذ الدفاع المدني في عرعر، مساء اليوم الجمعة، شخصًا احتجز داخل شاحنة (خلاطة أسمنت).

وأوضح “المدني” أنه تم إخراج الشخص، وهو بصحة جيدة.