الان تتابع مدني عرعر ينقذ شخصا احتجز داخل "خلاطة أسمنت" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أنقذ الدفاع المدني في عرعر، مساء اليوم الجمعة، شخصًا احتجز داخل شاحنة (خلاطة أسمنت).
وأوضح “المدني” أنه تم إخراج الشخص، وهو بصحة جيدة.
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