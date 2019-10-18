، وفد من الشورى يقف على إنجازات مشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلعوا على شرح مفصل بالمجسمات والتسهيلات المقدمة من وزارة الإسكان

قام وفد من لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، اليوم الجمعة، بزيارة لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان ضمن برنامج سكني.

وفي التفاصيل: اطلع الوفد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق، على مرافق المشروع، واستمعوا لشرح مفصل من قبل نائب الرئيس التنفيذي للتطوير بشركة عبر المملكة العقارية، المطور لمشروع الجوار، المهندس بدر العنزي، الذي استعرض أهداف المشروع ومزاياه التي ينفرد بها بين مشاريع وزارة الإسكان، كما قدم شرحًا من خلال المجسمات، بالإضافة إلى مشاهد الفيديو التي أبرزت المرحلة الحالية من تطور البناء داخل مشروع الجوار.

استعرض "العنزي" التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان ممثلة في الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، وكافة الإدارات المعنية ببرنامج سكني لتذليل كافة الصعوبات لإنجاح هدفها؛ وهو توفير المسكن المناسب للمواطنين بجودة عالية.

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