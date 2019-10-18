السعودية اليوم / زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة عين تيموشنت الجزائرية



الجزائر 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة عين تيموشنت غرب الجزائر.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان إن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومترًا شمال المحافظة.

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21:11ت م

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