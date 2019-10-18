السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتفقد مركزي الحقو والفطيحة بمحافظة بيش



بيش 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لمحافظة بيش، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وشملت جولة سمو أمير منطقة جازان مركزي الحقو والفطيحة التابعين لمحافظة بيش، حيث وقف سموه على المشروعات التنموية والخدمية بهما، والتقى عددًا من مشايخ قبائل بيش، مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ونوه سموه بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية وما تحضى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

حضر الجولة محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

21:02ت م

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