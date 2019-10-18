السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يزور فعاليات نادي الطيران السعودي



حائل 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, فعاليات نادي الطيران السعودي والمقامة على أرض مطار حائل الدولي, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, ومدير عام المطارات الشمالية مدير عام مطار حائل الدولي خالد بن يحيي السيف, وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقام سموه والحضور بجولة على الطائرات المشاركة, مستمعاً إلى شرحاً مفصلاً من طياري وأعضاء النادي المشاركين في الفعالية عن مميزات كل طائرة والمهام التي تقوم بها.

وفي ختام الجولة أعرب سمو نائب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة النادي, التي أسهمت في تطوير فعاليات الطيران بالمملكة.

كما قدم سموه الشكر لكافة المشاركين في الفعاليات في النسخة الثانية, منوهاً بالشراكة بين هيئة الطيران المدني ونادي الطيران السعودي وبالفعاليات المميزة, التي لاقت حضوراً جماهيرياً كثيفاً, مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية جاذبة مرحباً بالجميع في المنطقة.

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