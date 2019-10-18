ميدو يؤيد بيان الأهلي المصري ضد اتحاد الكرة

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه من حق النادي الأهلي الدفاع عن حقوقه، فيما يخص تأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد ميدو، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي يسير بخطى ثابتة سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، ولا يرغب في عرقلة مسيرته نهائيًا في المرحلة المقبلة، في ظل سعيه نحو المنافسة بقوة.

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وتعجب المدير الفني لمصر المقاصة، من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك من جانب الجهات الأمنية، خصوصًا أنها ستقام بدون حضور جماهيري، وعليه لا مجال لحدوث أزمات.

وأصدر الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد فيه عدم الموافقة على خوض أي مباراة في مسابقة الدوري، قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، وفقًا لترتيب المباريات.

وتابع ميدو: "لابد أن يكون هناك احترام لاستعدادات الفريق، خصوصًا أن هذه الأمور تؤثر على نفسية اللاعبين، ومن ثم على النتائج في المباريات".

وطالب ميدو من مجلس الجبلاية، تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المواجهات بين الفرق، مشددًا على أن تأجيل لقاء في جولة يتبعه تأجيل لقاءات جميع الفرق.