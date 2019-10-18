القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحضور كتّاب وشخصيات سياسية وأدبية من مختلف دول العالم انطلق معرض فرانكفورت للكتاب، حيث شهد المعرض حضوراً كبيراً في الأيام الأولى لانطلاقته، وزار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المعرض.
وبدأ الشيخ القاسمي جولته من جناح جمعية الناشرين الإماراتيين حيث التقى بالعديد من الناشرين والأدباء الإماراتيين وتباحث معهم آلية صناعة الكتاب في الإمارات من نشر وطباعة وتسويق، مؤكداً سموه دعمه الدائم للناشرين الإماراتيين والكتاب للنهوض بالمستوى الأدبي والثقافي إلى أعلى المستويات، وأثنى سموه على جهود جمعية الناشرين الإماراتيين، التي تضم تحت مظلتها 160 ناشراً توفر لهم الدعم والرعاية للارتقاء بمستوى النشر الإماراتي، موصياً سموه إدارة الجمعية والناشرين بالحرص على العناية باللغة العربية والنقد الأدبي البنّاء، وتقديم محتوى ثقافي ذي قيمة أدبية وعلمية.
كما وجّه سموه بالعديد من المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع المستوى الثقافي ودعم صناعة النشر الإماراتية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للناشرين والكتاب الإماراتيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة إماراتية عربية.. انطلاق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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