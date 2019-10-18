خليجية تواكب موسم الرياض ببرنامج يومي جديد

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواكب قناة روتانا خليجية فعاليات موسم الرياض، الذي يعد أكبر موسم ترفيهي فني في المملكة، من خلال برنامج جديد يحمل اسم “موسم الرياض”، والذي انطلق بداية من 11 أكتوبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر هذا العام.

ويقدم البرنامج تغطية يومية لكافة الفعاليات والعروض في هذا الموسم الضخم، حيث يتضمن أكثر من 3 آلاف فعالية منها 100 فعالية كبرى، وهي مختلفة ومتنوعة لتناسب جميع شرائح المجتمع، وتستهدف متابعات الخليج 365 والمقيم والسائح.

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ويُعرض هذا البرنامج على روتانا خليجية يوميًّا لمدة 10 دقائق، في تمام الساعة 15:45 عصرًا.

ويستمر “موسم الرياض” لأكثر من شهرين، ويضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الرياضية الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك، وسوف تقام الفعاليات تحت شعار “تخيل” في 12 موقعًا في مدينة الرياض، ومنها؛ الحي الدبلوماسي، بوليفارد، واجهة الرياض، وادي نمار، حي المربع، وحي الملز.

ويعد “موسم الرياض” أحد “مواسم السعودية” التي تم إطلاقها بهدف تحويل المملكة لإحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات حكومية لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية السعودية 2030.