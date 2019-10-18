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أمطار رعدية على 7 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية.
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