- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مد فترة التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي حتى يوم 20 أكتوبر، بدلًا عن يوم 18 من الشهر الجاري.
ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه يمكن التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي عبر الرابط هنا
ويمكن لأصحاب أفكار المشروعات في مجالات: الغذاء الصحي، سلامة الغذاء، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة والمنتجات الطبية، الصحة الرقمية والصحة العامة؛ التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي.
ومن شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق 3 أشخاص ويتم تحديد قائد لهم، وأن تكون الفكرة في قطاعات الغذاء الصحي والمستحضرات الصيدلانية وسلامة الغذاء والأجهزة والمنتجات الطبية أو الصحة الرقمية والصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.