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رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط

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2019-10-18

رابط التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي وهذه الشروط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مد فترة التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي حتى يوم 20 أكتوبر، بدلًا عن يوم 18 من الشهر الجاري.

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ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه يمكن التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي عبر الرابط هنا

ويمكن لأصحاب أفكار المشروعات في مجالات: الغذاء الصحي، سلامة الغذاء، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة والمنتجات الطبية، الصحة الرقمية والصحة العامة؛ التسجيل في هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي.

ومن شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق 3 أشخاص ويتم تحديد قائد لهم، وأن تكون الفكرة في قطاعات الغذاء الصحي والمستحضرات الصيدلانية وسلامة الغذاء والأجهزة والمنتجات الطبية أو الصحة الرقمية والصحة العامة.




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