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توجيهات وقائية من الصحة لمنع انتقال الأمراض المعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة على عدم التقليل من أي عادة وقائية مثل غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقمات؛ فهي تساعد على منع انتقال العدوى بالكورونا، والديدان المنقولة عن طريق التربة، وغيرها من الأمراض المعدية.
وجاء ذلك ضمن نصائح توعوية لوزارة الصحة بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، مضيفةً أن غسل اليدين بالماء والصابون أو بالجل الكحولي يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء والإسهال بنسبة 31%.
ولفتت إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون أو الجل الكحولي أيضًا يقلل من خطر أمراض المسالك التنفسية بنسبة 21%.
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