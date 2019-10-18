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الحريري يمهل الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لنيل رضا اللبنانيين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أمهم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لحل الأزمة ونيل رضا الشارع بعد تظاهرات شهدتها البلاد.
وتحدى الحريري من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة، مشددًا على أن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم.
وتابع: كثيرون يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة، والناس أمهلتنا كثيرًا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل.
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