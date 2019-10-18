الداخلية السعودية| تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.. إليكم…

أصدر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز القرار رقم 862 تاريخ 25/1/1441هـ، المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، وشملت التعديلات المواد (الخامسة، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وقد نشرت الجريدة الرسمية، أم القرى، في عددها رقم 4801 الصادر اليوم، تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية وهو سنورده مفصلًا حسب ما ورد بالنص في جريدة أم القرى الرسمية.

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

ما هي التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر ؟

تضمنت التعديلات التي نص عليه قرار وزير الداخلية بمادته الأولى حذف المواد الآتية: ( 6 ، 7 ، 10 ، 22 ، 23 ، 28 ) من اللائحة، أما أبرز التعديلات فشملت :

أولا – تعديل المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، لجهة الأمور التالية: شروط حصول من اتم الـ18 – 21 سنة من العمر على جواز سفر أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

التسجيل بخدمة (أبشر).

التسجيل في العنوان الوطني.

تسديد رسم إصدار الجواز آليًا.

موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر). شروط الحصول على جواز السفر لمن هم دون (18) عامًا Advertisements إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

تسديد رسم إصدار الجواز آليًا.

موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًا، وإرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة أبشر. ثانيًا : إضافة مادة جديدة لتصبح بالنص الآتي: “يحق للحاضن أو الحاضنة، سعوديي الجنسية، إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له”. ثالثًا: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: “ يُمكَّن الأولاد ممن هم دون سن (18) من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام”. رابعًا : تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: “عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن (21) الواحد والعشرين عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة”. خامسًا: تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختياريًا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة). سادسًا: تعديل المادة (التاسعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي: “يُمكَّن الأولاد ممن بلغوا سن (18) عامًا حتى (21) عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن (21) عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك: المتزوجون.

المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم”

وكانت تلكتعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر ، وتضمن قرار وزير الداخلية تبليغ قرار التعديل للجهات المعنية ذات العلاقة لتنفيذه كلُّ بما يخصّه، والعمل به، وبما تضمن من تعديلات مرافقة من تاريخ صدوره، وأمر بنشره بالجريدة الرسمية.