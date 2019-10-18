شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة» تستعرض خدماتها لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)
قدمت إدارة مرور جدة أمس (الخميس) عرضا عن الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، وذلك في الفعالية التي نظمتها مكتبة الملك فهد العامة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
وصاحب العرض توزيع منشورات بلغة برايل تفاعل معها المكفوفون، مثمنين لإدارة مرور جدة دورها في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، في حين نظمت الفعالية تحت شعار «همة حتى القمة».
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