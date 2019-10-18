فضية عالمية لصالات ذوي الإعاقة الذهنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بريزبن

حقق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية الخامسة «بريزبن 2019» بعد خسارته أمام المنتخب البرتغالي 10 - 2، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزبن الأسترالية. وعقب نهاية المباراة توجت اللجنة المنظمة المنتخب البرتغالي بالميدالية الذهبية، والمنتخب السعودي بالميدالية الفضية، والمنتخب الفرنسي بالميدالية البرونزية.

يذكر أن المنتخب السعودي وصل لنهائي الدورة العالمية بعد فوزه على روسيا 6 - 5 ، وتعادله مع البرتغال 9 - 9، وفوزه على اليابان 14 - 5 في دور المجموعات، ثم تخطى في نصف النهائي المنتخب الفرنسي 7 - 4.