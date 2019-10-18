إعادة جائزة فيصل بن فهد للبحوث الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إعادة جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

Advertisements

وأكدت الهيئة أن رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي أصدر قرارا يقضي بإعادة الجائزة التي تسعى لتعزيز الجوانب البحثية في الرياضة وشؤونها وجميع الجوانب المتعلقة بها مع فتح المجال لتصبح الجائزة عالمية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل بمدينة الجوائز العالمية في موناكو الفرنسية، بحضور شخصيات رياضية وأكاديمية من دول عدة، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن جميع تفاصيل الجائزة، بعد إعادة تشكيل هويتها بما يتوافق مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية والعالمية، حيث سيتولى معهد إعداد القادة الإشراف على الجائزة في مرحلتها المقبلة.

وكانت جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية بدأت في عام 1983، عندما أطلقها حينها مؤسسها الأمير الراحل فيصل بن فهد لتطوير وإثراء الرياضة العالمية، كجائزة تعنى بالبحوث الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الباحثين والعلماء والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة.