رالي القصيم يختتم بالمرحلة الثالثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس منافسات المرحلة الخاصة الثانية لرالي القصيم من أم سدرة، التي تبلغ مسافتها 170 كلم، بمشاركة 90 سائقا من 34 دولة بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويختتم الرالي اليوم من خلال انطلاق المرحلة الخاصة الثالثة، والتي تبلغ مسافتها 200 كلم من محافظة الشماسية شرق مدينة بريدة.