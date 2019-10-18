بومبيو يطالب مجلس الأمن بتجديد حظر الأسلحة على إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن بتجديد حظر الأسلحة على إيران.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر أمس «بسبب الاتفاق المعيب مع إيران، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سينتهي في غضون عام واحد. وستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران.

النظام الإيراني سيكون حرا في بيع الأسلحة لأي شخص. سيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط». وأضاف «إذا كنت قلقا بشأن سلوك إيران الآن، تخيل ما الذي ستفعله إيران بصواريخ وطائرات مسيرة ودبابات وطائرات متطورة. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة».