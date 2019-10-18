الربيعة يلتقي مسؤولي مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - هلسنكي التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في العاصمة هلسنكي أمس، مسؤولي منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية. وقدم الربيعة خلال اللقاء لمحة عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، والتي وصلت حتى الآن إلى 1062 مشروعا في 45 دولة، مبينا أن المركز ينفذ المشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين والذي تلقى المركز من خلاله التقدير من جهات عديدة أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وناقش الجانبان السبل الكفيلة بدعم العمل الإنساني بالعالم وإيجاد سبل للتعاون بهذا الخصوص.



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