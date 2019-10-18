مدني تبوك يغرم 55 منشأة تجارية مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال جولاتها التفتيشية طيلة محرم الماضي 813 منشأة حكومية وتجارية، وطبقت نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 55 منشأة تجارية وأحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما جرى إشعار وإنذار 200 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة.

وكثفت المديرية جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية «وعيكم نجاة» شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة ملازم أول رافع العمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار، مشيرا إلى إقامة 11 محاضرة توعوية و3 معارض لحملة «وعيكم نجاة»، وزيارة 166 منشأة درب خلالها العاملون ومسؤولو السلامة في المنشآت المهمة على دورهم كمسؤولي سلامة وكيفية استخدام وسائل السلامة وإعداد خطط الإخلاء.