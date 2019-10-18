تأهيل 50 شابا وفتاة بمهارات المتحدث الرسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أول دورة من نوعها في المملكة بعنوان «مهارات المتحدث الرسمي .. وكاريزما الظهور الإعلامي»، بالتعاون مع مركز التدريب في جمعية الأطفال المعوقين بالرياض ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب، لتأهيل 50 شابا وفتاة على مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي ومخاطبة الجماهير، استمرت ثلاثة أيام.

وفي نهاية الدورة سلم المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد التميمي، شهادات اجتياز الدورة للمشاركين فيها، معربا عن سعادته بهذه المجموعة الشابة التي اهتم بهم في إطار السعي لمواكبة كل جديد يعود نفعه على مصلحة للوطن والمواطن.