تكريم الطلاب الموهوبين في معرض «إبداع جازان»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الموهوبين أمس معرضا للطلاب الموهوبين تحت شعار «إبداع جازان»، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي، وذلك بمقر مدرسة طارق بن زياد بمدينة جيزان، حيث كرم مكاتب التعليم والمشرفين وإدارة الموهوبين والطلاب المشاركين بابتكاراتهم في المعرض.
وأثنى أبوهادي خلال جولته بالمعرض على ما يضمه من إبداعات واختراعات الطلاب والتي تؤكد على المواهب الكبيرة التي يحتضنها الميدان.
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