السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران اختتمت إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس الأول فعاليات برنامج «المدارس المعززة للسلوك الإيجابي»، وذلك في مدارس المنطقة. ويهدف البرنامج الذي استمر خمسة أيام إلى إيجاد بيئات مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب والطالبات بأساليب علمية، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، إضافة إلى تنمية قدرات ومهارات المرشدين لتدريبهم على طرق تنفيذ تقنيات وأساليب تعزيز السلوك للوصول إلى مدرسة محفزة للسلوك الإيجابي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.