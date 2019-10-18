اليونسكو تعتمد إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في جلسته أمس الأول بالإجماع إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام من الفئة الثانية في المملكة بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وقدم رئيس مجلس الأمناء لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل شكره وتقديره لوزير التعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور حمد آل الشيخ على جهوده ودعمه لإنشاء المركز، مشيرا إلى أن لقاءه بوفد اليونسكو في مايو الماضي كان له الأثر الكبير في دعم إنشاء المركز، وما تضمنه التقرير المقدم للمجلس التنفيذي من توصيات اللقاء الذي توج بإنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام في المملكة، مشيدا بالجهود التي بذلتها مندوبية المملكة في اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

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وعبر مندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي عن شكره وتقديره لجهود وزير التعليم في دعم ملف المملكة لإنشاء المركز، وتوجيهه لمندوبية المملكة في اليونسكو لتوفير سبل الدعم، وإبراز الجهود التي تبذلها عبر رؤية 2030م في مجال دعم الحوار والسلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.

وقال البلوي إن الإجماع الذي حصل عليه ملف المملكة بإنشاء المركز يظهر التقدير الدولي لمكانتها في رعاية الحوار والسلام، ويعكس الدور الكبير الذي حققته من منجزات محلية وإقليمية ودولية تجاه تعزيز الحوار والسلام العالميين.

وكان وفد اليونسكو زار اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التي يرأسها وزير التعليم خلال مايو الماضي، كما اطلع على جهود مركز الحوار الوطني المحلية والإقليمية في مجال الحوار والسلام، حيث ثمن وفد اليونسكو الجهود التي تضطلع بها المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك.