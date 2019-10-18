موعد جديد للكلاسيكو الإسباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم ناديي برشلونة وريال مدريد بالاتفاق على موعد جديد لمواجهة الكلاسيكو بينهما، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد رسميا أمس تأجيل المباراة التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي ضمن منافسات الدوري.

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واتخذ الاتحاد الإسباني قرار تأجيل المباراة التي كانت مقررة على ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به.

وذكر بيان أصدره الاتحاد الإسباني «على برشلونة وريال مدريد الاتفاق بشأن موعد جديد للمباراة، قبل 21 أكتوبر الحالي وإن لم يحدث، فسيحدد الموعد الجديد من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد».

وكان الاتحاد الإسباني قد اقترح الأربعاء 18 ديسمبر موعدا جديدا للكلاسيكو، على ملعب «كامب نو».